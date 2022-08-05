На озере Глубоком 3 августа дежурные спасли тонущего мужчину. Сообщается, что он внезапно ушел под воду. Матросы-спасатели вызвали “скорую”, подняли мужчину на поверхность и

На озере Глубоком 3 августа дежурные спасли тонущего мужчину. Сообщается, что он внезапно ушел под воду. Матросы-спасатели вызвали “скорую”, подняли мужчину на поверхность и доставили на берег. До прибытия медиков они сделали пострадавшему искусственное дыхание, и мужчина пришел в себя. Затем его передали врачам. Жителей города и области просят быть очень осторожными при купании и