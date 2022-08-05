Мероприятие проводится с целью повышения качества содержания объектов.

В Владимире подведены итоги конкурса «Лучший дом Владимира». Мероприятие проводится с целью повышения качества содержания объектов.В нём принимают участие многоквартирные дома. Сначала подаются заявки. В каждом районе выбирают по три лучших многоэтажки в двух номинациях. Так, в финальную часть вышло 12 домов.В конце июля комиссия горадминистрации подвела итоги. Заявки оценивались по техническому состоянию конструкций и элементов здания, мест общего пользования, подъездов, дворов. Плюсом было наличие и хорошее состояние детских и спортивных площадок, проведение энергосберегающих мероприятий, внедрение раздельного сбора мусора и качественное содержание контейнерных площадок, а также отсутствие долгов.Среди МКД, введённых в эксплуатацию до 2017 года победил дом № 27 по улице Соколова - Соколенка (ТСЖ «Ритм»). Второе место - № 11 «Б» по той же улице (ООО «Слово и дело») и № 16 «Д» на улице Студенческой (ООО «Содружество»). Третье место у дома № 2 «Г» по улице Мира (ООО «Содружество»).Среди многоэтажек, построенных после 1 января 2017 года, первое место занял дом № 4 по улице Луговой (ООО «Содружество»). Второе место у Гвардейской - 13 «Б» (ЗАО «Альтернатива»). На третьем расположился дом № 5 корпус 1 по улице Крайнова (ООО «Домжилсервис»).За эксклюзивный дизайн награжден дом № 27 по Октябрьскому проспекту (ООО «Слово и дело»).