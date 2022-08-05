По информации Автодора, 80 километров автобана «Москва-Казань» откроют до конца года.

Во Владимирской области досрочно откроют платное движение по трассе М-12. Глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко посетил 33-ий регион.По информации госкомпании, 80 километров автобана «Москва-Казань» откроют до конца года. Водителям обещают отсутствие заторов, светофоров и пересечений на одном уровне.Возведение автомагистрали идёт в круглосуточном режиме. Асфальтирование ведётся на объезде Петушков, Костерево и Лакинска. На Южном обходе областного центра устанавливают опоры освещения.Запуск движения намечен на октябрь.