С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153070 владимирцев.

Во Владимирской области на 5 августа выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 18 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, Собинском и Киржачском, 9 - в Ковровском, по 3 - в Петушинском и Камешковском, 5 - в Александровском, по 6 - в Гусь-Хрустальном и Суздальском, по 1 - в Гороховецком и Вязниковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153070 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41624 заболевших во Владимире, 18052 - в Ковровском районе и 16851 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.