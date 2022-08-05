Готов ли регион к новой вспышке Covid-19? Как обеспечивают лекарствами льготников? Об этом рассказал глава владимирского облздрава Артем Осипов. В 21-м году в области сложилась очень серьезная

Готов ли регион к новой вспышке Covid-19? Как обеспечивают лекарствами льготников? Об этом рассказал глава владимирского облздрава Артем Осипов. В 21-м году в области сложилась очень серьезная ситуация с лекарственным обеспечением льготников. Теперь, по словам Осипова, есть улучшения, однако обращения от граждан поступают всё равно. Он заявил, что в этом году льготные препараты получили на