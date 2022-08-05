Во Владимирской области выявили 58 случаев заражения коронавирусом за сутки на 5 августа. Днем ранее было 47. В больницу госпитализировали 9 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в

Во Владимирской области выявили 58 случаев заражения коронавирусом за сутки на 5 августа. Днем ранее было 47. В больницу госпитализировали 9 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 22 человека. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 153 070. В лидерах по заражениям Владимир с 18 заболевшими за сутки. На