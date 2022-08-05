Победители, которые получат народное признание, будут отмечены призами.

Власти анонсировали онлайн-голосование за самую красивую деревню Владимирской области. Победители, которые получат народное признание, будут отмечены призами.Процедура пройдёт 10 по 20 августа. На конкурс заявились 79 сёл и деревень. Сделать свой выбор можно будет . При обнаружении накрутки голосов, результаты будут аннулированы.﻿Напомним, что основная цель конкурса — развитие сельских территорий и решение вопросов местного значения. Призовой фонд в 2022 году составит 1,5 млн рублей.Ранее обладателями Гран-при становились:- 2015 год - село Чамерево;- 2016 - сёла Бутылицы и Архангел;- 2017 год - деревня Вежболово;- 2018 год - деревня Берково;- 2019 год - село Усолье;- 2020 год - село Клязьминский Городок;- 2021 год — деревня Дворищи.