Победители, которые получат народное признание, будут отмечены призами.
Власти анонсировали онлайн-голосование за самую красивую деревню Владимирской области. Победители, которые получат народное признание, будут отмечены призами.
Процедура пройдёт 10 по 20 августа. На конкурс заявились 79 сёл и деревень. Сделать свой выбор можно будет . При обнаружении накрутки голосов, результаты будут аннулированы.
Напомним, что основная цель конкурса — развитие сельских территорий и решение вопросов местного значения. Призовой фонд в 2022 году составит 1,5 млн рублей.
Ранее обладателями Гран-при становились:
- 2015 год - село Чамерево;
- 2016 - сёла Бутылицы и Архангел;
- 2017 год - деревня Вежболово;
- 2018 год - деревня Берково;
- 2019 год - село Усолье;
- 2020 год - село Клязьминский Городок;
- 2021 год — деревня Дворищи.