Ранее она работала заместителем руководителя аппарата и руководила управлением, в состав которого входили пресс-служба, аналитический блок и отдел проектной деятельности.

Юлия Кузнецова возглавила аппарат Законодательного собрания Владимирской области. Ранее она работала заместителем руководителя аппарата и руководила управлением, в состав которого входили пресс-служба, аналитический блок и отдел проектной деятельности.Госслужащая окончила Гуманитарный факультет ВлГУ, учится в аспирантуре. Долгое время проработала в журналистике. В региональный парламент пришла в 2019 году с поста главного редактора «6-го канала». По итогам прошлого года девушка стала победителем федерального «Конкурса политологов».Напомним, что её предшественник Дмитрий Лызлов покинул должность, уйдя на место первого заместителя губернатора.