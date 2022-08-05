Виновник автокатастрофы получил 2,5 года колонии условно.

Житель Чувашии осужден за гибель пассажира в ДТП на М-7 под Гороховцом. Приговор вынес местный районный суд.В первых числах марта он управлял «Тойотой Камри», двигаясь по М7-Волга в сторону Нижнего Новгорода. В салоне иномарки сидели ещё четыре человека. Автомобилист перестроился в левую полосу для обгона попутной машины. При выполнении маневра водитель был ослеплён солнцем, потерял контроль над транспортным средством и врезался полуприцеп марки КАМАЗ.В результате аварии пассажир легковушки, который находился на переднем сиденье, получил травмы, от которых скончался в больнице.Виновник автокатастрофы получил 2,5 года колонии условно.