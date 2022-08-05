Не дом, а свинарник. Именно так жители дома на Северной рассказывают о своих условиях жизни. Траву во дворе не косят, в подъезде уборка не проводится, к проблемам добавляется и ужасное

Не дом, а свинарник. Именно так жители дома на Северной рассказывают о своих условиях жизни. Траву во дворе не косят, в подъезде уборка не проводится, к проблемам добавляется и ужасное состояние канализации. Среди недовольных – Людмила Чернова. Она живет в этом доме уже 40 лет. В последние годы жить в таких условиях стало невыносимо, говорит