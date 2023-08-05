Более 700 малоимущих семей Владимирской области получили адресную помощь на основании социального...

Более 700 малоимущих семей Владимирской области получили адресную помощь на основании социального контрактаВо Владимирской области продолжается предоставление государственной помощи на основании социального контракта. На эту меру поддержки могут рассчитывать малоимущие семьи и одиноко проживающие малоимущие, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.Полученные по социальному контракту средства можно направить на развитие ИП, ведение личного подсобного хозяйства, на поиск работы, на продукты первой необходимости, одежду, лекарства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области."Адресную помощь на основании социального контракта на сумму 171,6 миллиона рублей в регионе с начала 2023 года получили 785 человек (за тот же период 2022 года – 688 человек). Из них 373 человека направили выплаты на осуществление предпринимательской деятельности, 255 человек – на поиск работы, 110 человек – на выход из трудной жизненной ситуации и 47 человек – на ведение личного подсобного хозяйства", - сообщили в Министерстве социальной защиты населения Владимирской области.В 2023 году на предоставление жителям региона помощи на основании соцконтракта будет направлено 371,5 миллионов рублей, в том числе почти 327 миллионов рублей – из федерального бюджета.Заявление на предоставление государственной социальной помощи на основании соцконтракта можно подать в отдел социальной защиты населения по месту жительства. Их контактные данные размещены на сайте Министерства социальной защиты населения .Фото pxfuel.com