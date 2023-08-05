Как можно и нельзя одеваться на свадьбу? Объяснил звездный стилист Влад Лисовец.

Как можно и нельзя одеваться на свадьбу? Объяснил звездный стилист Влад Лисовец.На церемонию бракосочетания надо одеться так, чтобы потом не было стыдно. А еще наряд должен хорошо смотреться на фото и видео. Пусть он будет не слишком дорогой и эксклюзивный, но хотя бы не позорный. Эксперт по моде Влад Лисовец понимает, когда свадьба превращается в цирк и невеста выглядит смешно.Антитренды свадебной моды — это то, что в обычной жизни кажется аляпистым, вычурным, сложным. В общем, дорого-богато. "Недавно катался на велосипеде по городу и встретил невесту в платье императрицы. Было больно смотреть", — рассказал стилист.По словам Влада Лисовца, люди зря наряжаются на церемонию "как в последний раз". Кричащий макияж, тонны лака на волосах — это тоже мимо. Свадьба — это не конкурс по изобретательности, в облике должна быть простота и чистота.Как одеться на свадьбуДля невесты — белое платье макси, возможен вырез для удобства передвижения. Минимум украшений, туфли на небольшом каблуке, аккуратная прическа без излишеств. Образ дополняют нежный аромат духов и милая улыбка.Для жениха — костюм и кеды. В целом стиль слегка неопрятный, чтобы мужчина был похож на человека. Никакого страха в лице и позерства, достаточно улыбаться, и свадьба пройдет на ура.