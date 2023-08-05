Центральный парк приглашает гостей и жителей города Владимира на День рождения 5 августа 2023 года...

Центральный парк приглашает гостей и жителей города Владимира на День рождения5 августа 2023 года Центральный парк культуры и отдыха приглашает всех гостей и жителей города Владимира на свой 64-й День рождения. Об этом сообщает администрация Центрального парка культуры и отдыха г.ВладимираВ этот день территория парка превратится в нарядный круизный лайнер - с капитанским мостиком и центральной палубой, кормой и каютами. Каждый гость парка сможет стать его пассажиром и отправиться в большое увлекательно-развлекательное путешествие.Программа праздника:В 12.00 лайнер «снимется с якоря» и отправится в круиз по Центральному парку. Так чем же будут удивлять и радовать во время путешествия? На каждой части лайнера пройдут праздничные развлечения, как говорится, на любой вкус и цвет!«Центральная палуба» (Главная площадь):- В 12.00 первыми участниками праздничной программы станут самые маленькие пассажиры и для них пройдет квест «Пираты Центрального парка» с множеством морских испытаний, ребусов и сладких «сокровищ».- Следом за квестом начнется анимационная программа от зажигательных ребят из батутного центра «Яркопарк».- С 14.00 до 15.30 все желающие смогут отлично повеселиться, а заодно и освежиться, приняв участие в игровой программе «АкваБум» с водными эстафетами, перестрелкой «капитошками» и пенной дискотекой!- В 15.30 капитан корабля пригласит на свой капитанский мостик талантливых артистов для участия в праздничном концерте - арт-проект «ИВАНОЛЬГА», вокальный дуэт ««Две души», группа «Вне трафика».«Корма» (Фонтанная площадь):- В 12.00 все желающие смогут принять участие в фотоквесте «Твой парк». Разгадав зашифрованные достопримечательности парка, и сделав на их фоне креативные фотографии, можно будет получить приятный приз от партнеров мероприятия!В 15.00 начнется захватывающее и ни с чем несравнимое праздничное ШОУ. Иллюзионисты, фокусники, танцующие «зеркальные» люди, подарят зрителям магию волшебства, искромётный юмор и неподдельный восторг. Огромные сказочные персонажи-ходулисты и гигантские мыльные шлейфы переливающихся на солнце пузырей несомненно привлекут внимание каждого и никого не оставят равнодушными.В 17.00 праздничную программу продолжит ретро-дискотека с живым сопровождением «Танцуем хиты лета!».С 19.00 до 22.00 пройдет жаркая «Кубинская вечеринка» с отрытым мастер-классом по «сальсе» и горячими танцами под ритмы бачаты, кизомбы и меренге.В течение всего дня можно будет прогуляться по «сувенирным рядам» и приобрести себе на память о путешествии понравившуюся вещь, а также сделать фото в семейный альбом на тематических фотозонах.В 20.00 выступит специально приглашенный гость праздника – легендарная рок-группа Матвея Аничкина «КРУИЗ»!Фото: Центральный парк культуры и отдыха г.Владимира