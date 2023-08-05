Анфиса Чехова раскритиковала пластические операции. По словам звезды, к таким процедурам прибегают люди с комплексами.

Анфиса Чехова раскритиковала пластические операции. По словам звезды, к таким процедурам прибегают люди с комплексами.Вопрос пластических операций обрел новую актуальность после того, как звездный хирург Тимур Хайдаров оказался в центре скандала из-за обвинений в некачественной работе.Многие звезды шоу-бизнеса стали высказывать свое мнение о пластической хирургии.Так, высказала свое мнение и телеведущая Анфиса Чехова. Она сообщила, что не сторонница пластической хирургии и сама лично ничего в своем теле перекраивать не собирается. Об этом пишет gazeta.«Я считаю, что самооценку не повысить, ложась под нож. Изменения во внешности дают временный эффект эйфории. Комплексы в голове, а не на лице и не на теле», – убеждена Чехова.Ранее Анфиса Чехова рассказала, что хотела бы уехать из России. При этом она пояснила, что это желание связано с ее мечтами пожить в разных странах. Чехова отметила, что это никак не отражается на ее отношении к России — телеведущая просто хочет познать мир с разных сторон. Про