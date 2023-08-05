Воспринимать предложение о преследовании экстрасенсов и прочих их коллег всерьез не стоит, уверен Илья Саглиани.

Воспринимать предложение о преследовании экстрасенсов и прочих их коллег всерьез не стоит, уверен Илья Саглиани.Предложение о запрете публикации гороскопов и продажи карт Таро озвучил известный своими яркими инициативами Виталий Милонов. Именно страстью к громким высказываниям и последующему вниманию со стороны общественности его идея и объясняется, уверен продюсер звезд, эксперт ток-шоу и журналист Илья Саглиани."Господин Милонов всегда ловит хайп", – сообщал он в беседе с Дни.ру. В частности, журналист напомнил, как несколько лет назад Виталий Милонов предлагал начать отпускать презервативы только по рецепту врача. Тогда его слова вызвали достаточно острую реакцию со стороны медицинского сообщества.Илья Саглиани считает, что политик сознательно идет на подобные провокации "для того, чтобы просто заявить о себе в прессе, для того, чтобы находиться в центре внимания." "Обращать внимания на слова депутата нет никакого смысла", – добавил он. При этом журналист отметил, что на экстрасенсов Виталий Милонов "давно точит зуб".Напомним, Виталий Милонов выступил с предложением запретить публикацию гороскопов, а также ограничить продажу карт Таро и прочих "магических атрибутов" в рамках борьбы с услугами экстрасенсов. Он уточнил, что речь идет о борьбе с мошенничеством, а не с людьми.