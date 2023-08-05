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<a href="https://33live.ru/novosti/05-08-2023-mama-i-deti-v-nacionalnyx-kostyumax-vladimirskie-semi-priglashayutsya-k-uchastiyu-v-mezhdunarodnom-fotokonkurse.html" target="_blank">«Мама и дети в национальных костюмах»: владимирские семьи приглашаются к участию в Международном фотоконкурсе</a> - «Мама и дети в национальных костюмах»: владимирские семьи приглашаются к участию в Международном...