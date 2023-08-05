«Мама и дети в национальных костюмах»: владимирские семьи приглашаются к участию в Международном...
«Мама и дети в национальных костюмах»: владимирские семьи приглашаются к участию в Международном фотоконкурсе
До 1 сентября 2023 года принимаются заявки на четвертый Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах».
Напомним, что Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» вошёл в план основных мероприятий Года культурного наследия народов России, в списке которого 180 лучших мероприятий во всех регионах страны.
Он направлен на отбор лучших фотографий, организацию и проведение эксклюзивной фотовыставки в России, Италии, Венгрии и других странах. Кроме того, будет выпущен каталог лучших работ. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.
На конкурс в первую очередь привлекаются мамы и дети, однако в фотосессии могут принимать участие папы, бабушки, дедушки и другие члены семьи. Возрастных ограничений нет.
В этом году оргкомитет утвердил новую номинацию – «Колыбельная песня на родном языке». Заявки с записью вокальных композиций принимаются по электронной почте: [email protected]
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Подробнее об условиях участия в фотоконкурсе – на официальном сайте.
До 25 сентября 2023 года будут объявлены победители и лауреаты.
Фото pxfuel.com