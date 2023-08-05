Муромский суд обязал собственников квартир провести дезинфекцию жилых помещений в течение двух...

Муромский суд обязал собственников квартир провести дезинфекцию жилых помещений в течение двух месяцев.Управление жилищной политики администрации округа Муром обратилось в суд с исками к собственникам жилья об обязании привести жилые помещения в состояние пригодное для проживания. Об этом сообщает пресс-служба Муромского городского суда Владимирской области.После жалоб соседей, в нескольких домах по улице 30 лет Победы и по Карачаровскому шоссе города Мурома надзорными органами была проведена проверка состояния жилья.В итоге установлено, что квартиры находятся в ненадлежащем состоянии: неприятный запах, который распространяется за пределы жилого помещения.Суд обязал собственников жилья провести тщательную уборку и дезинфекцию квартир в течение двух месяцев со дня вступления решений суда в законную силу.Фото pxfuel.com