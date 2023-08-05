На каком месте оказалась Владимирская область по доступности бензина для жителей региона? Согласно...

На каком месте оказалась Владимирская область по доступности бензина для жителей региона?Согласно статистике, Владимирская область находится на 49 месте по доступности топлива. На среднемесячную зарплату житель владимирского региона может приобрести 857 литров бензина АИ-92. С начала 2023 года его цена выросла на 2,1% и составляет 47,76 рублей. Рейтинг подготовило РИА "Новости"."По сравнению с другими регионами во Владимирской области бензин недорогой. Если сравнивать с югом России, то у нас вовсе он на 1-2 рубля дешевле. При этом я думаю, что цена на бензин, скорее всего, продолжит расти дальше следом за инфляцией", - рассказывает Евгений Ерофеев.Что касается "соседских" регионов, самым доступным из них для покупки бензина стала Московская область, в рейтинге которая заняла 13 место. Цена на бензин там чуть дороже, чем во Владимире — 47,97 рублей. При этом в столице на среднюю зарплату можно приобрести 1324 литра.Фото pxfuel.com