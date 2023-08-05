На медицинском вертолете из Владимирской области в Москву доставили недоношенного ребенка. В...

На медицинском вертолете из Владимирской области в Москву доставили недоношенного ребенка.В областной детской клинической больнице впервые использовали вертолет для перевозки недоношенного малыша. Об этом сообщают в правительстве региона.Новорожденного доставили в федеральную больницу в специальном неонатальном кювезе. Он позволяет даже во время полета не отключать малыша от терапии при подъеме и спуске на реанимобиль. А также имеет монитор и ИВЛ для контроля дыхания. В транспортировке принимала участие команда регионального Центра медицины катастроф.