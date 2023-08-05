Ремонт моста через реку Мжара в Суздале почти дошел до стадии укладки асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Сейчас идут работы по установке

Ремонт моста через реку Мжара в Суздале почти дошел до стадии укладки асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Сейчас идут работы по установке переходных плит, укреплению откосов. Скоро начнут укладывать гидроизоляцию на пешеходной зоне, на которой как раз и появится асфальт. Также в ближайшее время рабочие установят очистные сооружения, которых будет четыре