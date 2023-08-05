На железной дороге, проходящей через Владимирскую область увеличилось количество случаев порчи...
На железной дороге, проходящей через Владимирскую область увеличилось количество случаев порчи имущества почти в пять раз
За шесть месяцев 2023 года на Горьковской железной дороге, которая проходит через Владимирскую область, значительно выросло количество случаев порчи имущества и вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Зафиксировано 15 случаев против 4 за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.
в 8 случаях на железнодорожные пути были положены посторонние предметы
в 5 случаях повреждены элементы устройств сигнализации, централизации и блокировки, в том числе произведены умышленные поджоги релейных шкафов
в 2 случаях разоборудовано верхнее строение пути
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили и задержали 11 человек, 6 из которых – школьники 13-16 лет.
За совершение противоправных действий на железнодорожных объектах предусмотрена уголовная ответственность.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области