Народные приметы на 6 августа. Что запрещается делать в день Бориса и Глеба, чтобы не привлекать в...

Народные приметы на 6 августа. Что запрещается делать в день Бориса и Глеба, чтобы не привлекать в дом ссоры и скандалы6 августа 2023 года проходит церковный день памяти святых Бориса и Глеба. Борис и Глеб — русские князья 6 века. Являлись сыновьями великого князя Владимира Святославича. По официальной версии, погибли от рук своего брата Святополка.Святые стали первыми русскими святыми. Считаются покровителями Русской земли, а также небесными помощниками князей русских. Помимо этого, почитаются как чудотворцы-целители.В этот день было принято заготавливать берёзовые веники для бани. Выбирали берёзы с ниспадающими ветвями или молодые деревца, которые ещё не цвели. Листья должны быть нежными и бархатистыми на ощупь, а ветви – длинными, тонкими и прямыми.Что можно делать в день Бориса и Глеба?В этот день собирали ягоды черёмухи и смородины. Приступали к заготовкам на зиму или приготовлению блюд с использованием ягод.В праздник Бориса и Глеба старались воздержаться от любой сложной работы и не обременять себя домашними обязанностями.Люди ходили друг к другу в гости и угощали домашними пирогами.Что нельзя делать в день Бориса и Глеба?Нельзя рубить лес для строительства дома — брёвна из срубленного в этот день дерева будут привлекать в дом ссоры и скандалы.Нельзя верить и доверять чужим советам — к неудаче.Женщинам нельзя ходить с распущенными волосами — в них может спрятаться нечисть, которая начнёт вредить волосам, из-за чего они станут плохо выглядеть и выпадать.Народные приметы на 6 августа 2023 годаКукушка низко летает — перед дождём.Рано с утра мухи разжужжались — будет солнечно.Чайки много купаются — к осадкам.Пауки плетут паутину — к солнечной погоде.Южный ветер — к ненастью.Цыплята к курице жмутся — дождь предчувствуют.Роса до обеда не пересыхает — перед грозой.Фото pxfuel.com