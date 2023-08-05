Пес Гуглик во Владимире ищет новых хозяев Рубрика Хочу домой!- о питомцах, которые по разным...

Пес Гуглик во Владимире ищет новых хозяевРубрика "Хочу домой!"- о питомцах, которые по разным причинам остались без хозяев, но очень хотят обрести постоянный дом. Наш сегодняшний герой - молодой пёс Гуглик. Сейчас он гостит в приюте "Дорога добра" под Владимиром.Телефон приюта: 8-902-882-63-03.Гуглика щенком подкинули на предприятие. Над ним взяли шефство, поставили вольер - так и прижился. Но жизнь без постоянного хозяина такова: сначала Гуглик попал под машину (но, к счастью, поправился), затем соседством стали возмущаться жители частного сектора неподалеку. Тогда Гуглика и попросили забрать в приют. Его отличают скромность, добрый и общительный нрав, говорят волонтеры. Гуглик знает команды и любит ласку. Он привит и обработан. И очень хочет найти постоянного хозяина. Информация по телефону на экране и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.