Почти 13 миллионов рублей предлагают подрядчику за установку плавающих фонтанов в...
Почти 13 миллионов рублей предлагают подрядчику за установку плавающих фонтанов в Гусь-Хрустальном
Напомним, что глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов в своем телеграм-канале рассказал об установке светомузыкальных фонтанов.
За установку плавающих фонтанов в городском озере Гусь-Хрустального подрядчику предлагают 12,7 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте госзакупок.
Фонтан будет представлять собой пять понтонов в виде плавающих кувшинок с желтыми лепестками. Планируется также изменение цветов под музыку.
Срок окончания установки – 24 октября 2023 года. Заявки будут принимать до 10 августа.
Фото pxfuel.com