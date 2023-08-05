Почти 13 миллионов рублей предлагают подрядчику за установку плавающих фонтанов в...

Почти 13 миллионов рублей предлагают подрядчику за установку плавающих фонтанов в Гусь-ХрустальномНапомним, что глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов в своем телеграм-канале рассказал об установке светомузыкальных фонтанов.За установку плавающих фонтанов в городском озере Гусь-Хрустального подрядчику предлагают 12,7 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте госзакупок.Фонтан будет представлять собой пять понтонов в виде плавающих кувшинок с желтыми лепестками. Планируется также изменение цветов под музыку.Срок окончания установки – 24 октября 2023 года. Заявки будут принимать до 10 августа.Фото pxfuel.com