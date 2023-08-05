Появилось видео полного строительства моста через Оку во Владимирской области за 60 секунд. Мост...

Появилось видео полного строительства моста через Оку во Владимирской области за 60 секунд.Мост через Оку за 60 секунд. Компания "Автодор" опубликовала интересный тайм-лапс. В минутном ролике показано, как строится единственный вантовый мост на М-12, соединяющий владимирский и нижегородский берега Оки.Мост готов на 90 процентов. Сейчас там укладывают литой асфальтобетон. Уже в августе пройдут первые испытания прочности сооружения. Его длина почти полтора километра. Вес металлоконструкций - более шести с половиной тысяч тонн. Открытие муромского моста ожидается уже этой осенью - в сентябре. Срок возведения рекордный для данной конструкции - всего 2 с половиной года.