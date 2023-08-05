Преподаватель истории из Владимира вошел в число 50 лучших учителей обществознания по итогам...

Преподаватель истории из Владимира вошел в число 50 лучших учителей обществознания по итогам Международной олимпиадыУчитель школы № 15 г. Владимира Сергей Курасов вошел в число 50 лучших учителей обществознания по итогам Международной олимпиады учителей-предметников «Профи-2022». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики.Педагог paзработал мнoжество пpoграмм по изyчению и пpeподаванию peгиональной иcтории, cocтавил oлимпиады и диктaнты для шкoльникoв.В сотню лучших учителей также вошла Мария Быкова, педагог Добрятинской школы Гусь-Хрустального района. Оксана Кузьменко, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 5 им. П.С. Маштакова попала в число 150 лучших преподавателей обществознания.Впервые в истории международной олимпиады были проведены испытания для преподавателей общественных дисциплин, и педагоги Владимирской области показали отличный результат среди 1053 участников, в том числе из стран Евросоюза.Фото: пресс-служба Министерства образования и молодежной политики