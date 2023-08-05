Анна Семенович не стесняется говорить о своих слабостях. Некоторые из них весьма вредны для певицы.

Анна Семенович не стесняется говорить о своих слабостях. Некоторые из них весьма вредны для певицы.Анна Семенович посетила Новосибирск с концертом. После этого она обратилась к поклонникам и рассказала, что сильно устала и планировала сразу лечь спать, как только должна будет оказаться в номере.При этом артистка нарушила обещание, данное самой себе. Выяснилось, что поздним вечером Семенович захотела есть и заказала себе салат. Артистка назвала это "ночным жором" и призналась, что ей совсем не стыдно за это."Мне вкусно и обалденно", — откровенно заявила знаменитость. Стоит отметить: ранее звезда рассказывала поклонникам, что еда может помочь ей справиться с гнетущим и подавленным состоянием в жизни.При этом Семенович разработала собственную систему похудения. "Живи в кайф, ешь все что хочешь, но немного. Главное регулярные массажи и кардио-тренировки, я люблю людей в теле, но главное, чтобы тело было подтянутым, а не дряблым", — рассказывала артистка. Певица добавляла, что не заставляет себя насильно заниматься спортом в дни, когда этого не хочется.Примечательно, что певица славится своими объемными формами. Однако из-за них Анне неоднократно раз приходилось доказывать свой профессионализм и отстаивать собственное достоинство.