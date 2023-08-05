У выпускников Владимирской области средний балл ЕГЭ выше общероссийского по шести предметам Во...

У выпускников Владимирской области средний балл ЕГЭ выше общероссийского по шести предметамВо Владимирской области на еженедельном оперативном совещании губернатора Александра Авдеева обсудили итоги сдачи ЕГЭ. В завершении 2022/23 учебного года ОГЭ сдавали 13509 девятиклассников, ЕГЭ – 5311 выпускников. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В этом году самым популярным среди предметов ЕГЭ и ОГЭ осталось обществознание. Биологию со второго на третье место сместила информатика и ИКТ. На четвёртом месте – история. В топ-5 популярных предметов на выбор вернулась химия. Наименее востребованными предметами остаются география, литература и немецкий язык.В регионе у выпускников средний балл ЕГЭ выше общероссийского по шести предметам: русскому языку, математике, обществознанию, биологии, истории и химии. Самые высокие баллы ребята набирали по русскому языку, химии, английскому языку, обществознанию и истории. В этом году 100 баллов по русскому языку получили 47 выпускников – на 7 больше, чем в прошлом году. Два участника ЕГЭ набрали по 200 баллов – это ученики школы №1 Покрова и школы №4 Собинки.Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог в 2023 году составила 5,3 процента, что на 8 процентов меньше уровня прошлого года.Фото pxfuel.com