Организация «Антей», согласно заключенному с мэрией Меленок, должна была благоустроить Хорохоновского проспекта в центре города. Однако после реставрации прокуратура нашла многочисленные

Организация «Антей», согласно заключенному с мэрией Меленок, должна была благоустроить Хорохоновского проспекта в центре города. Однако после реставрации прокуратура нашла многочисленные нарушения, о чем сообщили в пресс-службе. Контакт был заключен еще 19 августа 2022 года, а работы завершили в начале декабря. В июле этого года в ходе надзорных мероприятий нарушения как раз и вскрылись. Из