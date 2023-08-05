В офисах МФЦ Владимирской области можно оформить отказ от биометрии.
Во всех офисах МФЦ...
В офисах МФЦ Владимирской области можно оформить отказ от биометрии.
Во всех офисах МФЦ Владимирской области можно оформить отказ от сбора биометрии в Единой биометрической системе или отзыв такого отказа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МФЦ Владимирской области.
Напомним, что Единая биометрическая система - это государственная цифровая платформа, содержащая биометрические персональные данные физических лиц следующих видов:
- данные изображения лица человека, полученные с помощью фото- видеоустройств;
- данные голоса человека, полученные с помощью звукозаписывающих устройств
Какие документы потребуются?
Для подачи отказа понадобится документ, удостоверяющий личность, в случае обращения законного представителя – документ, подтверждающий его полномочия.
Как отозвать данные ребенка?
Отказ за несовершеннолетних, а также недееспособных лиц смогут оформить их законные представители при наличии подтверждающих это документов.
Оригинал заявления остается у заявителя, а МФЦ в течение одного дня направит оператору Единой биометрической системы сведения об отказе или отзыве отказа.
Услуга предоставляется бесплатно
Фото pxfuel.com