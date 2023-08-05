Весь август над Владимирской областью можно наблюдать звездопад. Август - месяц мощного звездопада...

Весь август над Владимирской областью можно наблюдать звездопад.Август - месяц мощного звездопада Персеиды, противостояния Сатурна и самой большой полной луны года. Об этом напоминают в планетарии.Метеорный поток можно будет наблюдать весь месяц. Своего максимума он достигнет 12 августа. Третий месяц лета также прекрасное время для наблюдения за планетами-гигантами - Юпитером и Сатурном. В момент противостояния с Солнцем они будут максимально освещены. Ну, и август готовит для любителей звездного неба сразу два полнолуния, а к концу лета ожидается суперлуние - наиболее близкое совпадение фазы с перигеем орбиты Луны.