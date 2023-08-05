Владимирцы поделились, что чаще всего влияет на их работоспособность. 41% владимирцев рассказали,...

Владимирцы поделились, что чаще всего влияет на их работоспособность.41% владимирцев рассказали, что перемена погоды влияет на работоспособность. Сообщает сервис "Суперджоб". Причем солнечная погода мотивирует к труду больше, чем ненастье.Среди представителей распространенных профессий, чаще всего на метеозависимость жалуются администраторы. 56% сообщили, что погода влияет на их работоспособность. 54% так же чувствительны к ситуации операторы call-центров и секретари, а экономисты - 50%.В пятерку самых метеозависимых профессий вошли также дизайнеры (среди них о воздействии погодных условий на результативность труда сообщил каждый второй) и менеджеры по закупкам - 44%.Меньше всего метеозависимых среди квалифицированных рабочих: о том, что погода сказывается на их работоспособности, сообщили только 18%. Кроме того, редко поддаются на смену погоды системные администраторы - 21% и кладовщики - 23%.Фото pxfuel.com