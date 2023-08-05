Владимирская область участвует в онлайн-голосовании по выбору лучшего места для...

Владимирская область участвует в онлайн-голосовании по выбору лучшего места для туризмаВладимирская область принимает участие онлайн-голосовании «Russian Traveler Awards 2023», посвященное главным туристическим возможностям страны.Владимирская область есть в номинациях:- “Природный объект”,- “Экскурсионный маршрут”,- “Экомаршрут”,- “Культурно-исторический объект”,- “Городской отель”,”Загородный отель”,- “Национальное блюдо”,- “Народный промысел”,- “Фестиваль/праздник”.Владимирский регион представляют:Усадьба Храповицкого в МуромцевоОтель «Муром»Усадьба Дж. Кописки «Богдарня»Народные художественные промыслы «Владимиро-Суздальские узоры»«Покровский пряник»Дюкинские карьерыПраздник День семьи, любви и верностиМаршрут «Тропою могучего зубра»Маршрут «По Суворовским местам»Голосование продлится до 31 октября 2023 года.Фото /awards.rtraveler.ru