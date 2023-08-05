Владимирская область участвует в онлайн-голосовании по выбору лучшего места для...
Владимирская область участвует в онлайн-голосовании по выбору лучшего места для туризма
Владимирская область принимает участие онлайн-голосовании «Russian Traveler Awards 2023», посвященное главным туристическим возможностям страны.
Владимирская область есть в номинациях:
- “Природный объект”,
- “Экскурсионный маршрут”,
- “Экомаршрут”,
- “Культурно-исторический объект”,
- “Городской отель”,”Загородный отель”,
- “Национальное блюдо”,
- “Народный промысел”,
- “Фестиваль/праздник”.
Владимирский регион представляют:
Усадьба Храповицкого в Муромцево
Отель «Муром»
Усадьба Дж. Кописки «Богдарня»
Народные художественные промыслы «Владимиро-Суздальские узоры»
«Покровский пряник»
Дюкинские карьеры
Праздник День семьи, любви и верности
Маршрут «Тропою могучего зубра»
Маршрут «По Суворовским местам»
Голосование продлится до 31 октября 2023 года.
Фото /awards.rtraveler.ru