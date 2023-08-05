Владимирский академический театр драмы представит спектакль «Холстомер» по мотивам повести Льва...

Владимирский академический театр драмы представит спектакль «Холстомер» по мотивам повести Льва Толстого.12 августа 2023 в 18.00 года в Доброграде, на сцене у озера пройдет спектакль «Холстомер». Об этом сообщает пресс-служба Владимирского академического театра драмы.Владимирский академический театр драмы представит сценическую фантазию по мотивам повести Льва Толстого о жеребце Холстомере, которого выбраковали из-за нестандартного окраса. Этот жеребец жил в реальности, и судьба его была по большому счёту трагичной.Писателю о жеребце рассказал коннозаводчик Стахович. И в 1886 году вышла в свет повесть «История лошади», которая мгновенно стала очень любима русской читающей публикой.Премьера спектакля во владимирском драмтеатре состоялась 17 июня 2022 года. Постановка и хореография - заслуженного деятеля искусств России, лауреата Государственной премии РФ Сергея Грицая.Подробнее о спектакле на сайте ДоброградаФото: официальная страница города Доброград