Иск повторно рассмотрели 4 августа.

Во Владимире Фрунзенский районный суд отказался закрывать приют для животных «Валента».Иск повторно рассмотрели в пятницу, 4 августа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.Напомним, что прошлой осенью в суд обратилась местная жительница. Ей мешал постоянный лай собак и фекалии животных. Кроме того, по постановлению департамента ветеринарии приюты должны находиться на растоянии не менее 150 метров от жилой зоны.В декабре ее иск удовлетворили. После зоозащитники создали петицию против закрытия приюта. Она набрала больше 10 тысяч подписей. Тогда мэрия поставила задачу найти новое место для «Валенты». Также руководство подало в суд заявление об отмене предыдущего решения.Горсовет принял изменения в правила землепользования и застройки. Теперь ветеринарные объекты можно содержать в промзонах. Так, для приюта нашли место новый участок около ТЭЦ-2.