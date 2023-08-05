Иск повторно рассмотрели 4 августа.
Во Владимире Фрунзенский районный суд отказался закрывать приют для животных «Валента».
Иск повторно рассмотрели в пятницу, 4 августа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Напомним, что прошлой осенью в суд обратилась местная жительница. Ей мешал постоянный лай собак и фекалии животных. Кроме того, по постановлению департамента ветеринарии приюты должны находиться на растоянии не менее 150 метров от жилой зоны.
В декабре ее иск удовлетворили. После зоозащитники создали петицию против закрытия приюта. Она набрала больше 10 тысяч подписей. Тогда мэрия поставила задачу найти новое место для «Валенты». Также руководство подало в суд заявление об отмене предыдущего решения.
Горсовет принял изменения в правила землепользования и застройки. Теперь ветеринарные объекты можно содержать в промзонах. Так, для приюта нашли место новый участок около ТЭЦ-2.