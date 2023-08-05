Во Владимирской области отцы, ухаживающие за детьми, получили право на алименты. Отцы,...

Во Владимирской области отцы, ухаживающие за детьми, получили право на алименты.Отцы, воспитывающие детей без участия матерей, получили право требовать алименты от жен или бывших жен. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.Документ, опубликованном на официальном сайте правовой информации, вносит изменения в 89 и 90 статьи Семейного кодекса. Ранее требовать алименты могли женщины, чьи мужья или бывшие мужья не участвуют в воспитании общего ребенка.Мужчины получали такое право только при некоторых условиях. Например, если отец достиг пенсионного возраста, нетрудоспособен или при инвалидности общего ребенка.Теперь взыскать алименты через суд может супруг, в том числе и бывший, "фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения".Закон вступит в силу со дня официального опубликования.Фото pxfuel.com