Во Владимирской области отпустили на волю спасенную цаплю Нафаню. Нафаня устремился в небо. В...

Во Владимирской области отпустили на волю спасенную цаплю Нафаню.Нафаня устремился в небо. В Киржачском районе выпустили цаплю, которую спас владимирский биолог Руслан Жуков.Напомним, в конце июня во Мстёре Вязниковского района учёный обнаружил птенца цапли, который выпал из гнезда. И в первые дни буквально стал его опекуном. На тот момент птенец ещё не оперился и летать не мог- лёгкая добыча хищников. Сначала Нафаню поселили в деревянном вольере. Руслан Жуков кормил его практически из рук. А после того, как птица окрепла, её отвезли в приют для диких птиц "Воронье гнездо". ((здесь полёт)) Почти полтора месяца реабилитации для молодой цапли позади- и вот он, долгожданный полёт. Нафаню специалисты выпустили в дикую природу.