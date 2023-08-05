Во Владимирской области синоптики прогнозируют очень жаркий день и повышенное атмосферное...

Во Владимирской области синоптики прогнозируют очень жаркий день и повышенное атмосферное давлениеВ воскресенье, 6 августа погода во Владимирской области будет ясная, без осадков.Температура воздуха повысится до +30°C. Ночью столбик термометра опустится до +17°C. В некоторых районах Владимирской области воздух может прогреться до +32-33°C. Ночью мы будем ощущать +20-22°C.Ветер юго-восточный, 2 м/cАтмосферное давление повышенное - 750 - 752 мм ртутного столбаНародный прогноз погоды6 августа почитается память священномучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В народе день Бориса и Глеба называли Паликопна (гроза жжет копны), поэтому в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться. Погоду узнать нашим предкам помогали цветы: если цветки вьюна плотно закрылись – скоро будет дождь.Фото pxfuel.com