Во Владимирской области выявлен четвертый случай птичьего гриппа в этом году. Высокопатогенный...

Во Владимирской области выявлен четвертый случай птичьего гриппа в этом году.Высокопатогенный грипп птиц обнаружили в Коврове. До этого времени высокопатогенное заболевание было зарегистрировано только среди чаек.Эпизоотический очаг птичьего гриппа обнаружен в садоводческом товариществе города Коврова. Местный житель сообщил ветеринарной станции о заболевании и гибели кур на садовом участке. Исследование образцов патологического материала из трупа птицы и биоматериала из живых кур подтвердило наличие высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщает ГБУ "Центр ветеринарии Владимирской области".Сейчас территорию в радиусе семи километров от эпизоотического очага объявили зоной опасности — это город Ковров, а также часть Новосельского, Клязьминского и Малыгинского сельских поселений.Фото pxfuel.com