Во Владимирской области заработает федеральная государственная информационная система легкового...

Во Владимирской области заработает федеральная государственная информационная система легкового такси.С 1 сентября 2023 года в России заработает федеральная государственная информационная система легкового такси. Положение о ней утверждено постановлением правительства. Новая система сделает поездки более безопасными."Теперь в каждом регионе будут функционировать три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей и служб заказа. Сведения из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или аннулировании разрешений будут в течение суток поступать в федеральную систему. Это позволит повысить эффективность госконтроля в сфере данного вида перевозок, обеспечить их прозрачность и законность", - уточнили в пресс-службе правительства.Напомним, что с 1 марта 2023 года к работе в такси и на пассажирских перевозках не допускаются люди с судимостью за тяжкие преступления. А также водители общественного транспорта и таксисты до 1 сентября в обязательном порядке должны предоставить работодателям справку об отсутствии судимости. Это поможет повысить безопасность пассажиров. Закон вступает в силу 31 августа.Фото pxfuel.com