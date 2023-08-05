Волонтеры александровского приюта для животных «Последний Ангел» обнаружили четырех замурованных в подвале квартирного дома маленьких котят. Удалось спасти только двоих, рассказали

Волонтеры александровского приюта для животных «Последний Ангел» обнаружили четырех замурованных в подвале квартирного дома маленьких котят. Удалось спасти только двоих, рассказали «Шестому каналу» добровольцы. Трагедия произошла на Советской улице в доме 88. По словам волонтеров, жильцы сделали двухэтажную пристройку прямо к многоквартирному дому. Однако не продумали доступ к подполу. Попасть туда можно только через маленькую