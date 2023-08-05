Дом, в котором она жила, подлежал сносу

Вмешательство прокуратуры потребовалось, чтобы жительницу Мурома переселили из аварийного дома в нормальное жилье.Как сообщает прокуратура Владимирской области, администрация округа признала дом, в котором жила женщина — инвалид 3 группы подлежащим сносу. Необходимость переселить ее в новое жилье администрация проигнорировала и ей пришлось обратиться в прокуратуру.По результатам проверки суд обязал администрацию предоставить женщине благоустроенную квартиру. Что и было сделано.Напомним, во Владимирской области чиновник городской бюджет 128 млн рублей.