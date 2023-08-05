Врач раскритиковала моралистов, которые хотят лишить женщину возможности сделать аборт.

Врач раскритиковала моралистов, которые хотят лишить женщину возможности сделать аборт.Искусственное прерывание беременности широко обсуждают на уровне российского законодательства. Предлагается ввести запреты на аборты в частных клиниках — в расчете, что это повысит демографию. Врач-гинеколог Любовь Ерофеева высказалась решительно против нововведений, поскольку женщинам в стране и без того несладко.По словам медика, те, кто решают прервать беременность, и так в отчаянии. Они идут на этот шаг вынужденно и не от хорошей жизни. Эксперт утверждает: если женщинам, нуждающимся в аборте, будут вставлять палки в колеса, они все равно будут искать лазейки. Как пишет сайт , это может привести к росту подпольных гинекологических вмешательств и всплеску материнской смертности.Ерофеева предлагает внести мероприятия по прерыванию нежелательной беременности в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Она уточнила, что ОМС — это не подарок от государства, оно поддерживается на налоги, которые женщины перечисляют от своей зарплаты. По мнению врача, посторонние не должны запрещать аборт той, кто имеет на него право."Женщина сама за себя платит — за себя и за свой аборт. Не депутаты за нее платят, не священники и не их жены", — объявила гинеколог. Врач подчеркнула, что жизнь ребенка начинается только тогда, когда он начинает дышать, а все, что было до — не считается.