Турецкое предприятие по производству бытовой техники может возобновить свою работу во Владимирской области. Глава региона Александр Авдеев провел переговоры с руководством компании «Vestel»

Турецкое предприятие по производству бытовой техники может возобновить свою работу во Владимирской области. Глава региона Александр Авдеев провел переговоры с руководством компании «Vestel» в Турции. В том числе компания специализируется на производстве телевизоров, стиральных машин и холодильников. О возможном возобновлении работы предприятия на территории Владимирской области, глава региона сообщил в соцсетях. Александр Авдеев, губернатор Владимирской