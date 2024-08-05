Автоэксперт объяснил владимирцам, почему опасно парковать машину с вывернутыми колесами Директор...

Автоэксперт объяснил владимирцам, почему опасно парковать машину с вывернутыми колесамиДиректор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов объяснил "Российской газете", почему нельзя парковать машину с вывернутыми колесами.Основная причина — это дополнительная нагрузка на рулевой механизм, особенно — на рулевые тяги и наконечники. Это может привести к их преждевременному износу, деформации и даже поломке.Также в такой ситуации создается повышенная нагрузка на сами шины, а если быть точнее - неравномерное напряжение в покрышках, Особенно страдают боковые стенки. Это также ведет к их преждевременному износу и повреждению.Парковка с вывернутыми колесами может создавать потенциальную опасность. Если автомобиль, например, будет ударен, то существует риск, что он может неконтролируемо поехать. Крайне опасно, если при этом машина стоит на склоне или в ограниченном пространстве.Эксперт рекомендует парковать автомобиль с колесами, расположенными прямо. В случаях, когда необходимо вывернуть колеса (например, при парковке на узкой улице), нужно постараться делать это с минимальным углом.Фото: ГТРК "Владимир"