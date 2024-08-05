Новые подробности по делу о взятке бывшему замглавы администрации Коврова Амангельды Куандыкову. Как ранее сообщало следствие, от строительной компании он получил вознаграждение в виде

Новые подробности по делу о взятке бывшему замглавы администрации Коврова Амангельды Куандыкову. Как ранее сообщало следствие, от строительной компании он получил вознаграждение в виде новой трехкомнатной квартиры. Её стоимость, по последним данным, составляет более 8 миллионов рублей. По версии регионального Следкома, незаконный подарок чиновник получил от фирмы ООО “СЗ Композит Эстейт», за строительство и ввод