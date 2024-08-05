Глава Следкома Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании уголовного дела против владимирского...

Глава Следкома Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании уголовного дела против владимирского дебошираИнцидент произошел на днях в одном из владимирских баров .Видеозапись с камер наблюдения, установленных в заведении, попала в сеть. На кадрах в бар уже "под закрытие" заходит подвыпивший агрессивный мужчина. Посетители и сотрудники пытаются его остановить, но клиент явно настроен продолжить вечер.Завязывается потасовка, потом драка. В какой-то момент хулиган бьет по голове женщину. С трудом, но хулигана удалось повалить на пол, скрутить и вызвать полицию.Есть информация, что мужчина сам работает охранником в ночном клубе. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.