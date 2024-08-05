«И вновь дожди...»: синоптики прогнозируют пасмурную погоду и пониженное атмосферное давление во...

«И вновь дожди...»: синоптики прогнозируют пасмурную погоду и пониженное атмосферное давление во Владимирской областиПогоду во Владимирской области определяет обширная область пониженного давления. Небо будет облачным, местами пройдут кратковременные дожди.Во вторник, 6 августа 2024 года, днем ожидайте на столбике термометра отметку +23°С. К вечеру она опустится до +16°С.Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 2 м/с.Показатель влажности - 83%.В Гидрометцентре прогнозируют пониженное атмосферное давление - 741 мм ртутного столба.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений