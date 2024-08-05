Каковы масштабы засорения территории Владимирской области борщевиком Сосновского в 2024 году? Как...

Каковы масштабы засорения территории Владимирской области борщевиком Сосновского в 2024 году?Как с опасным сорняком борются на частных территориях? И в каких случаях землю у владельца могут изъять? В интервью Вестям рассказал начальник отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям Андрей Забелин. С ним беседовала Мария Городская.