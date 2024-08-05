Фельдшеры скорой помощи обратились в суд, чтобы оспорить результаты спецоценки. Как объяснили в профсоюзе медработников “Действие”, при оценке условий труда не были учтены некоторые

Фельдшеры скорой помощи обратились в суд, чтобы оспорить результаты спецоценки. Как объяснили в профсоюзе медработников “Действие”, при оценке условий труда не были учтены некоторые важные факторы. Так, например, не в полном объеме был учтен биологический фактор (выезд и помощь больным Ковидом в период пандемии), кроме того, был проигнорирован фактор травмоопасности, который является обязательным при проведении спецоценки